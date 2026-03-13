Benevento, bimbo di un anno si sente male: trasferito in elisoccorso al Santobono di Napoli

Momenti di grande apprensione nel Beneventano dove un bambino di appena un anno ha accusato un improvviso malore, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.
Il piccolo è stato inizialmente assistito dal personale sanitario del 118, intervenuto rapidamente dopo la richiesta di aiuto. Considerata la delicatezza della situazione, i medici hanno deciso di disporre il trasferimento urgente in elisoccorso verso una struttura specializzata.
Il bambino è stato quindi trasportato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, centro di riferimento per le emergenze pediatriche in Campania, dove è stato affidato alle cure dei medici specialisti.
L’intervento dell’elisoccorso ha permesso di ridurre i tempi di trasferimento, garantendo al piccolo un’assistenza tempestiva.
Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni del bambino, mentre i sanitari stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause del malore.
La vicenda ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, che in queste ore segue con attenzione gli aggiornamenti sulle condizioni del piccolo.