QUADRELLE. Furto a scuola: rubati computer e tablet nella primaria di Via Aldo Moro

Mattinata movimentata alla scuola primaria di Via Aldo Moro di Quadrelle, dove gli alunni, entrando in classe, hanno trovato segni evidenti di effrazione. Una finestra era stata forzata durante la notte e, una volta constatato il danneggiamento, il personale scolastico ha immediatamente allertato i carabinieri.

Secondo quanto riferito dal sindaco, i ladri sarebbero entrati nell’edificio passando proprio dalla finestra forzata, per poi raggiungere la sala computer, un locale dotato di porta blindata. Nonostante la protezione, i malviventi sono riusciti a scardinarla e ad accedere ai dispositivi custoditi all’interno.

Il bottino: 8 tablet e 13 computer portatili

I ladri avrebbero portato via: •8 tablet •13 computer portatili. I dispositivi, che solitamente vengono utilizzati nelle aule tramite le LIM, vengono riposti nella sala computer al termine delle lezioni per ragioni di sicurezza. Tuttavia ciò non è bastato a impedire il furto.

«Ogni aula è dotata di una LIM – spiega il sindaco Simone Rozza – ma i computer vengono custoditi nella stanza blindata. Quando abbiamo visto la porta forzata abbiamo capito subito la gravità dell’accaduto».

Nessun sistema di videosorveglianza funzionante

L’edificio scolastico, infatti, non dispone attualmente di telecamere funzionanti. «Le telecamere non ci sono, e l’allarme non è operativo – spiega il sindaco –. Era presente ma non più funzionante. Avevamo già previsto l’installazione di videocamere: alla scuola elementare esterna le stiamo completando, mentre il prossimo intervento sarebbe toccato proprio a questa sede. Purtroppo i ladri arrivano sempre prima dei nostri lavori».

Una scuola con circa 80 alunni.

La primaria di Via Aldo Moro accoglie circa 75-80 alunni, distribuiti in sei classi. Quest’anno è stata attivata anche una doppia prima a tempo prolungato, che si affianca alle cinque classi a tempo ordinario.

Indagini in corso

I carabinieri hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Non si esclude che i dispositivi possano essere rivenduti per cifre irrisorie sul mercato nero.