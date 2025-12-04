Avella presenta il libro “La città con il mare dentro”: incontro con l’autore Antonio Capolongo l’11 dicembre al Palazzo Comunale

La Città di Avella si prepara ad accogliere un nuovo e significativo appuntamento culturale: giovedì 11 dicembre 2025, alle 17:30, presso la Sala Alvarez De Toledo del Palazzo Comunale, si terrà la presentazione del libro La città con il mare dentro, ultimo lavoro dello scrittore Antonio Capolongo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Avella – Ufficio Turismo e Cultura, rientra nelle attività di promozione culturale che l’amministrazione sta portando avanti per valorizzare la letteratura contemporanea e offrire alla comunità momenti di confronto e approfondimento.

Un incontro tra lettura, emozione e dialogo

L’evento prevede un incontro diretto con l’autore, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei temi e delle suggestioni che animano il suo libro.

A moderare la serata sarà il giornalista Felice Siniscalchi, chiamato a guidare il dialogo con l’autore e a proporre spunti per la riflessione e il dibattito.

A portare i saluti istituzionali e a intervenire nel corso della presentazione sarà la Dott.ssa Nelly Russo, dell’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Avella, che sottolineerà il valore dell’iniziativa per la comunità avellana e l’importanza di creare spazi dedicati alla lettura e alla crescita culturale.

Una storia che parla al cuore

La città con il mare dentro è un’opera che unisce sensibilità narrativa e introspezione, toccando temi universali quali l’identità, la memoria, le radici e la ricerca di sé. Il titolo stesso richiama un’immagine evocativa: un mare interiore che accompagna e attraversa la vita dei protagonisti, metafora delle emozioni e dei legami che modellano l’esistenza.

La presentazione si configura dunque come un’occasione preziosa per conoscere più da vicino il percorso creativo dell’autore e per addentrarsi in una narrazione ricca di immagini e significati.

Un invito alla partecipazione

L’amministrazione comunale invita calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare. L’evento rappresenta non solo un momento culturale, ma anche un’opportunità di incontro e condivisione all’interno della comunità.

L’appuntamento è quindi fissato per giovedì 11 dicembre 2025, alle 17:30, nella splendida cornice della Sala Alvarez De Toledo nel Palazzo Comunale di Avella.