Sperone accende il Natale 2025: un mese di eventi, tradizioni e comunità

Sperone si prepara a vivere un Natale 2025 ricco di appuntamenti, con un calendario fitto di iniziative pensate per coinvolgere famiglie, bambini, associazioni e l’intera comunità. Il programma, organizzato dal Comune in collaborazione con le realtà associative del territorio, la comunità parrocchiale e l’istituzione scolastica, accompagnerà residenti e visitatori dal 5 dicembre al 6 gennaio, in un clima di festa, tradizione e condivisione.

Si parte il 5 dicembre con il Pino Irpino

L’avvio ufficiale è in programma venerdì 5 dicembre, alle 9:45 in Piazza L. Lauro, con l’arrivo del “Pino Irpino”, simbolico viaggio solidale e culturale che unisce idealmente i comuni della provincia.

7 dicembre: si illumina il Presepe di Antonio Napolitano

Domenica 7 dicembre, alle 19:00, il tradizionale presepe artistico di Antonio Napolitano verrà illuminato presso il Piazzale S. Elia, dando inizio alle atmosfere natalizie nel cuore del paese.

8 dicembre: Luci e Magia di Natale

Per l’Immacolata, l’evento “Luci e Magia di Natale” animerà Piazza L. Lauro dalle 17:00, con spettacoli e attività pensate per coinvolgere soprattutto i più piccoli.

14 dicembre: rassegna dei cori parrocchiali

Alle 19:00, nella Chiesa Parrocchiale di Corso Umberto I, si terrà la Rassegna dei Cori Parrocchiali, un appuntamento ormai atteso che unisce voci e spiritualità.

17 dicembre: “Angeli in Coro”

Protagonisti i bambini della scuola dell’infanzia con lo spettacolo “Angeli in Coro”, alle 17:00 presso la Chiesa S. Elia – Piazzale S. Elia.

18 dicembre: Concerto di Natale

Gli alunni della scuola secondaria di I grado si esibiranno alle 19:00 nel tradizionale Concerto di Natale, anch’esso al Piazzale S. Elia.

20 dicembre: Aspettando il Natale… insieme

Un pomeriggio dedicato alla comunità, tra musica e animazione, con appuntamento alle 16:00 in Piazza L. Lauro.

23 dicembre: Festa degli Anziani

Alle 18:30, nella palestra comunale, spazio alla Festa degli Anziani, momento di incontro e socialità dedicato ai cittadini più maturi del paese.

28 dicembre: Sperone in Lode

Appuntamento culturale dedicato alla musica e alla tradizione locale, alle 17:30 presso la palestra comunale.

29 dicembre: Baby Tombolata

Il Natale dei più piccoli continua con la Baby Tombolata, alle 17:00, sempre nella palestra comunale.

30 dicembre: Risate e Numeri

La tombolata dei grandi chiuderà l’anno con l’evento “Risate e Numeri”, il 30 dicembre alle 20:00.

6 gennaio: Epifania tra festa e magia

Il programma si concluderà il 6 gennaio, alle 10:00 in Piazza L. Lauro, con l’arrivo della Befana del contadino, giochi, dolci e iniziative per celebrare il giorno della Befana e salutare insieme le festività.

Un Natale di comunità

Il Natale 2025 a Sperone si presenta come un percorso condiviso, fatto di tradizioni, musica, spiritualità, iniziative sociali e momenti dedicati alle diverse fasce d’età.

Un calendario ricco, pensato per unire e far riscoprire la bellezza dello stare insieme.