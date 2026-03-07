Pompei: sorpreso con droga e coltello. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne della provincia di Salerno, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, altresì, denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare lungo la SS 145, hanno notato un uomo a bordo di un’autovettura con fare circospetto pertanto, hanno proceduto al controllo. L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto, il predetto è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con lama di 10 cm, 4 involucri di cocaina, 6 involucri di marijuana, un involucro di hashish e 180 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante.