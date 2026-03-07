Caivano: sorpreso a cedere droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne di origini nigeriane, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi di controllo del territorio, nel transitare in Strada Comunale Tavernola a Caivano, hanno notato il predetto a bordo di un’auto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto trovandolo in possesso di 5 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 4 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.