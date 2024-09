POMIGLIANO D’ARCO. Tenta scippo ai danni di un’anziana che rovina a terra ma difende la borsa. Ladro fugge in auto

Il tentato scippo si è verificato a Pomigliano D’Arco. Le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio. Siamo in via Mazzini alle ore 15,00 del 31 agosto. Nella calura agostana una donna di una certa età che percorre il marciapiede di una strada isolata viene aggredita alle spalle da un energico signore che tenta di scipparle la borsa. La donna combatte e resiste, cade a terra ma riesce a salvare la borsa. Il delinquente, vigliacco, molla la presa e fugge in macchina. La vittima si rialza, visibilmente scossa e tremante. “Ho prontamente girato le immagini alle forze dell’ordine affinché il delinquente possa essere identificato e rispondere alla giustizia per le sue malefatte. Purtroppo questi episodi di violenza si moltiplicano e nessuno più è al sicuro, ma approfittare degli anziani è quanto di peggio si possa fare. Avvantaggiarsi della fragilità altrui è da veri farabutti. Il ladro sia individuato e arrestato prima che possa far del male ad altri”, lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Allenza Verdi – Sinistra che ha ricevuto le immagini.

Link al video: https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1592092968354452