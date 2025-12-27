Pomigliano d’Arco, bambino e uomo feriti da un colpo d’arma da fuoco: ricostruito l’episodio

POMIGLIANO D’ARCO (NA) – Emergono nuovi dettagli sui fatti avvenuti nella serata di martedì 24 dicembre a Pomigliano d’Arco, dove un bambino di 6 anni (classe 2018) e un uomo di 46 anni (classe 1978) sono rimasti feriti da un colpo d’arma da fuoco.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile di Napoli e dal Commissariato di Acerra, entrambi i ferimenti sarebbero riconducibili a un unico episodio, avvenuto all’interno di un esercizio commerciale situato in piazza Mercato.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto, chiarendo che il colpo esploso avrebbe ferito prima il bambino e successivamente l’uomo, presente nel locale al momento dei fatti. I due sarebbero stati colpiti nello stesso contesto, escludendo quindi la presenza di episodi distinti.

I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Le loro condizioni, secondo quanto trapela, non sarebbero gravi, ma restano sotto osservazione medica.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per accertare responsabilità e dinamica precisa dell’accaduto, mentre l’area dell’esercizio commerciale è stata posta sotto controllo per gli accertamenti tecnici.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono maggiore sicurezza soprattutto in un periodo delicato come quello delle festività natalizie.