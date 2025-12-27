Premio BiNews 2025: questa sera al Teatro Colosseo di Baiano la celebrazione delle eccellenze del territorio

Tutto pronto per la dodicesima edizione del Premio BiNews – Le Eccellenze dell’Anno, che questa sera, 27 dicembre 2025 alle 20.30, andrà in scena nella prestigiosa cornice del Teatro Colosseo di Baiano. Un appuntamento ormai storico per l’Irpinia e l’area Nolana, capace di raccontare ogni anno il volto migliore del territorio attraverso storie di impegno, talento, passione e servizio alla comunità.

La manifestazione, promossa da BiNews, vedrà la partecipazione di istituzioni, operatori culturali, rappresentanti del mondo del volontariato, delle forze dell’ordine, dello sport e dello spettacolo, in una serata che unisce cultura, riconoscimento e condivisione.

I PREMIATI DELL’EDIZIONE 2025

Ad essere insigniti del riconoscimento saranno:

Dario Cuomo, cantautore, poeta e autore, premiato per l’eccellenza artistica e la capacità di raccontare il presente con linguaggi innovativi e profondamente identitari.

Prof. Luca Tulino, docente di Scienze Motorie, allenatore UEFA B e match analyst, per l’elevato valore scientifico ed educativo del suo contributo al mondo dello sport.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino e il Colonnello Leonardo Erre, per l’impegno quotidiano nella tutela della legalità economico-finanziaria.

Il Dottor Matteo Vasta, storico primario di Chirurgia Toracica, per una vita dedicata alla sanità e alla cura delle persone.

Angelo Di Gennaro, artista comico e teatrale, per il contributo alla cultura e allo spettacolo legato alla tradizione napoletana.

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Baiano per l’altissimo valore civico del servizio reso alla popolazione.

Il Distaccamento Cinofili Antidroga di Avellino – Polizia Penitenziaria, per il ruolo fondamentale nella sicurezza degli istituti penitenziari.

Gaetano Masucci, bandiera del Pisa Sporting Club e orgoglio di Baiano e Quadrelle, per l’esempio umano e sportivo offerto alle giovani generazioni.

Sonia Luciano, giovane promessa della pasticceria campana, per i successi nazionali e internazionali che la rendono una delle eccellenze emergenti del settore.

Luca D’Arbenzio, in arte Alaska, per l’intensa, coerente e profondamente significativa attività musicale svolta nel corso dell’anno e per la pubblicazione dell’EP La logica di un incontro, opera che rappresenta una tappa centrale del suo percorso umano e artistico.

Comitato Festa Sant’Elia Profeta di Sperone per l’elevato valore civile, culturale e sociale dell’opera svolta nella valorizzazione della festa patronale, divenuta negli anni uno dei momenti più sentiti, partecipati e rappresentativi dell’intero territorio.

UNA SERATA DI VALORI E COMUNITÀ

Il Premio BiNews si conferma anche quest’anno come una manifestazione capace di valorizzare non solo i risultati professionali, ma soprattutto il valore umano di chi ogni giorno contribuisce a rendere migliore la propria comunità.

La serata di questa sera si preannuncia ricca di emozioni, testimonianze e momenti artistici, in un clima di condivisione che rende il Teatro Colosseo un vero e proprio luogo di celebrazione del merito e delle energie positive del territorio.

INGRESSO LIBERO.