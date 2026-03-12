Avellino, il Partito Democratico riunisce l’Assemblea provinciale: lunedì elezione del segretario Marco Santo Alaia

Si terrà lunedì 16 marzo alle ore 16.30, presso il Viva Hotel, l’Assemblea Provinciale della federazione irpina del Partito Democratico.
All’appuntamento prenderà parte anche l’onorevole Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico della Campania.
Nel corso dell’assemblea si procederà all’elezione del Segretario Provinciale e dei nuovi organismi dirigenti della federazione provinciale. In campo per la segreteria provinciale c’è la candidatura di Marco Santo Alaia.
L’Assemblea Provinciale rappresenta l’approdo del percorso congressuale che, nelle scorse settimane, ha coinvolto tutti i circoli del Partito Democratico presenti sul territorio della provincia di Provincia di Avellino.
«L’appuntamento di lunedì – si legge in una nota diffusa dalla federazione provinciale – segna un passaggio importante per il Partito Democratico di Irpinia, chiamato a consolidare un percorso condiviso di rilancio dell’azione politica sul territorio in vista delle prossime scadenze elettorali e politiche che attendono il nostro territorio».