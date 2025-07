Nola: maltratta la compagna. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, per una segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna in forte stato di agitazione la quale ha riferito che, poco prima, mentre si trovava all’interno della sua abitazione, era stata aggredita e minacciata, per futili motivi, dal compagno, come già avvenuto in altre occasioni.

Gli operatori, una volta entrati nell’appartamento, hanno individuato l’uomo che, ancora in stato di agitazione, anche in presenza degli operatori ha continuato a minacciare e offendere la donna ma è stato tempestivamente bloccato dai poliziotti e tratto in arresto.