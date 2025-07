POLLENA TROCCHIA. Torna “Natura in festa”, domenica 13 luglio la III edizione della fortunata manifestazione Si parte alle ore 18, alle 21 il concerto dei Soul-Food Vocalist

Promuovere le bellezze naturalistiche locali, valorizzare le produzioni agricole tipiche del territorio, regalare alla cittadinanza una serata all’insegna della buona musica e dello stare insieme, attrarre visitatori e turisti. Punta a questi obiettivi la terza edizione di “Natura in festa tra musica e sapori”, ormai tradizionale appuntamento estivo a Pollena Trocchia, quest’anno in programma domenica 13 luglio. La manifestazione, promossa dall’Amministrazione Comunale e realizzata con risorse dell’Ente e con il contributo della Città Metropolitana di Napoli, sarà come di consueto ospitata nell’incantevole cornice del geosito dei Conetti vulcanici del Carcavone, reso ancor più suggestivo dal sapiente gioco di illuminazione che sarà predisposto per l’occasione. Il via dell’evento alle ore 18, con l’accoglienza in pineta dei partecipanti con declamazioni in versi curate dai promotori della rassegna “Poesia è…Rinascenza”, Melania Mollo e Giuseppe Vetromile. A seguire escursione alle peculiari piccole strutture vulcaniche di forma conica della zona a monte del comune vesuviano guidata dal geologo Paolo Beneduce. Alle 19:30 l’apertura degli stand delle aziende agricole del territorio partecipanti (Tenuta Manna, La Fattoria di Doda, Basile Vini, MonteSommaVesuvio, Oleificio Punzo): l’occasione giusta per assaporare le bontà di Pollena Trocchia. Alle ore 21, infine, dopo i saluti istituzionali, spazio alla musica con il concerto dal vivo dei Soul-Food Vocalist, gruppo musicale che proporrà canzoni da cantare e ascoltare, tratte da film, musical e dalla storia della musica internazionale, per poi sfociare in un viaggio ella dance musica a partire dagli Anni Settanta fino ai giorni nostri. «Ancora una volta inizio dell’estate a Pollena Trocchia significa “Natura in festa”, collaudata e apprezzata manifestazione che mette insieme valorizzazione delle bellezze del nostro paese, sostegno alle sue produzioni tipiche e socialità: anche quest’anno porteremo cultura, musica e visitatori in una delle location più suggestive dell’area vesuviana, regalando un evento da ricordare» ha spiegato il vicesindaco di Pollena Trocchia, Francesco Pinto, delegato anche a valorizzazione del territorio, eventi ed attività produttive. «Immersi nella bellezza, accompagnati da splendide note e piacevoli versi, domenica sera proseguiremo un percorso che questa Amministrazione comunale ha avviato da tempo: regalare ai nostri concittadini iniziative pregevoli, che sappiano valorizzare il bello e buono del nostro territorio offrendo al tempo stesso alle aziende locali un’importante vetrina espositiva» ha concluso Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia. I Conetti Vulcanici del Carcavone, sede dell’evento inserito anche quest’anno all’interno del Cartellone degli eventi metropolitano, potranno essere raggiunti dal pubblico in autonomia fino all’area parcheggio alla sommità di via Alveo Pollena, o anche mediante l’utilizzo del servizio navetta con partenza dal parcheggio comunale di via Esperanto.