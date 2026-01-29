Nola, esplosione nella notte: distrutto il bancomat del Monte dei Paschi di Siena

Paura nella notte a Nola, dove una violenta esplosione ha distrutto un bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena situato in via Fonseca. Il boato, avvenuto intorno alle ore 3, ha svegliato numerosi residenti ed è stato avvertito anche in diverse zone della città.

L’ordigno ha completamente devastato l’ATM installato al piano strada di un edificio che ospita anche una sala bingo, causando ingenti danni strutturali. La deflagrazione ha compromesso la stabilità del palazzo: detriti, laterizi e parti metalliche sono stati scagliati sull’asfalto, creando una scena definita da molti come “apocalittica”.

Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento non è ancora chiaro se i responsabili siano riusciti ad asportare denaro prima della fuga.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi tecnici e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare gli autori del gesto.