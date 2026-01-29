Un passo decisivo per il Parco delle Finestrelle: intesa tra Avellino e l’hinterland

Avellino, 29 gennaio 2026 — Un nuovo e significativo passo avanti verso la realizzazione del Parco delle Finestrelle. Questa mattina, alle ore 11:00, presso il Comune capoluogo di Avellino, è in programma la sottoscrizione di un importante protocollo d’intesa tra i sindaci dei Comuni di Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino, insieme al Commissario Straordinario, la Giuliana Perrotta.

L’intesa è finalizzata alla presentazione di progetti unitari per la realizzazione di una rete fognaria moderna e integrata, capace di intercettare e convogliare tutti i reflui provenienti dalle abitazioni dei comuni che si affacciano lungo le sponde del torrente Fenestrelle.

Un intervento strategico, considerato essenziale non solo per la tutela ambientale del corso d’acqua, ma anche come prerequisito fondamentale per la piena fruibilità del futuro parco, destinato a diventare un importante polmone verde e un’area di aggregazione per l’intero comprensorio.

La firma del protocollo rappresenta un esempio concreto di collaborazione intercomunale, orientata a superare i confini amministrativi in favore di una visione condivisa di sviluppo sostenibile, riqualificazione ambientale e miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Nei prossimi mesi si entrerà nella fase operativa, con la definizione dei progetti tecnici e l’individuazione delle risorse necessarie per dare finalmente avvio a un’opera attesa da anni dal territorio.