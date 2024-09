Incidente frontale a Pietradefusi: conducente trasportato d’urgenza all’ospedale di Avellino

Questa mattina, a Pietradefusi (AV), si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolti una utilitaria e un furgone in uno scontro frontale. L’impatto è avvenuto su una delle principali strade che attraversano il comune, causando grande preoccupazione tra i residenti e i passanti che hanno assistito alla scena.

Il conducente dell’auto, gravemente ferito, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto in tempi brevi. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove è stato ricoverato per accertamenti e trattamenti medici. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro. Al momento, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le forze dell’ordine stanno verificando le testimonianze raccolte e le condizioni della strada, valutando se l’impatto sia stato causato da un errore umano, dalle condizioni del manto stradale o da altri fattori esterni.

L’incidente ha causato rallentamenti del traffico nella zona, con il conseguente intervento delle forze dell’ordine per regolare la viabilità e consentire la rimozione dei veicoli coinvolti.