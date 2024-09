Camposano in Azione chiede interventi urgenti per la sicurezza stradale: presentate le proposte all’Amministrazione comunale

Camposano in Azione ha lanciato un appello all’Amministrazione comunale per risolvere il sempre più grave problema della sicurezza stradale nel paese. Le proposte, dettagliatamente illustrate in un documento inviato dalla consigliera Veria Parente, mirano a porre fine alla pericolosità delle strade urbane che mettono quotidianamente a rischio i cittadini.

Al centro dell’iniziativa c’è la richiesta di convocare un Consiglio comunale monotematico urgente per discutere della situazione di strade dissestate, marciapiedi inagibili e asfalto rattoppato, che rendono impraticabile camminare o andare in bicicletta senza pericoli. Come si legge nel documento, il traffico veicolare in paese è fuori controllo, con automobili che circolano a tutte le ore, spesso senza rispettare i limiti di velocità, aggravando la situazione già critica.

Secondo la consigliera Parente, è arrivato il momento di affrontare la questione con la massima serietà. “Dopo questa iniziativa – ha dichiarato – il sindaco e l’Amministrazione comunale non possono più ignorare una problematica che non è più rinviabile. La sicurezza dei cittadini deve essere la priorità assoluta.”

Camposano in Azione ha proposto una serie di interventi strutturali e di regolamentazione per migliorare la sicurezza stradale. Tra le soluzioni suggerite ci sono la manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi, il miglioramento della segnaletica, l’installazione di dissuasori di velocità e la creazione di percorsi ciclopedonali sicuri.

L’appello ha già sollevato una notevole attenzione tra i residenti di Camposano, molti dei quali condividono la preoccupazione per le condizioni delle strade. Ora si attende la risposta dell’Amministrazione, che sarà chiamata a dare priorità alla sicurezza urbana e a garantire interventi concreti per risolvere una situazione che non può più essere trascurata.