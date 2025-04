NAPOLI. Viola un provvedimento del giudice e ruba sulle auto in sosta. La Polizia di Stato denuncia un 57enne presso l’Area di Servizio dell’A/1 San Nicola Ovest.

Lo scorso mercoledì, la Polizia di Stato di Napoli, nel corso di un’operazione di Polizia finalizzata alla repressione e prevenzione dei reati di rapina e di furto presso le aree di servizio della rete Autostradale, ha denunciato un 57enne napoletano per furto aggravato e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

In particolare, il 29 marzo scorso, nell’area di servizio San Nicola Ovest del comune di San Nicola la Strada (CE), il predetto, alla guida di un veicolo non proprio, dopo una serie di spostamenti in cerca del giusto veicolo da depredare, si era avvicinato ad un’autovettura di una nota casa automobilistica per appropriarsi dello specchietto, creando non pochi danni.

Dalle attività di seguito esperite, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord erano riusciti a risalire all’identità dell’uomo; inoltre, è emerso che il predetto aveva violato un provvedimento del giudice che prevedeva l’obbligo di rimanere nella provincia di Napoli.

Per tali motivi, il predetto è stato denunciato dal personale operante.