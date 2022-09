NAPOLI. Vico Equense: inseguono e tentano di speronare un’auto a scopo di rapina. Arrestati.

Stanotte gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti sulla Strada Statale 145 nei pressi di Castellammare di Stabia perché un automobilista aveva segnalato di essere inseguito da un’autovettura con due persone a bordo che più volte aveva tentato di speronarlo per fermarlo.

La vittima, durante la fuga, è rimasta in contatto costante con la Sala Operativa che ha fatto convergere anche una volante del Commissariato di Castellammare; poco dopo, gli operatori hanno intercettato le due auto a Seiano, dove hanno rallentato il flusso veicolare che le precedeva per poi bloccare ed arrestare gli inseguitori identificandoli per L.B, 43enne con precedenti di polizia, e M.D.O. 45enne, entrambi del salernitano.