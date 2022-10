NAPOLI. Porto: minaccia e tenta di colpire i passanti con un piccone per poi aggredire i poliziotti. Arrestato.

Ieri sera un poliziotto della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli, libero dal servizio, e gli agenti dell’Ufficio prevenzione Generale, nel transitare in via Colombo all’angolo con via Marina, hanno notato un uomo che, con in mano un piccone, cercava di colpire i passanti minacciandoli.

Gli operatori sono intervenuti ma l’uomo, dopo essere stato disarmato, ha iniziato a colpirli con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato definitivamente bloccato.

M.I., 34enne ghanese irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.