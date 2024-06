NAPOLI. Porta Capuana: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 41enne.

Nella decorsa notte, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Santa Carterina a Formiello, hanno notato un soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato poco distante l’indagato che è stato trovato in possesso di 6 dosi di crack e di 20 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio e chiaro provento dell’attività delittuosa posta in essere.

Per tali motivi, il 41enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.