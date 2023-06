NAPOLI. Pianura: sorpreso con una pistola. Arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giorgio de Grassi, hanno notato due persone confabulare tra loro; una di esse, alla vista degli operatori, ha tentato di allontanarsi ma è stata bloccata e trovata in possesso di una pistola Beretta modello 950 short cal. 22, con matricola abrasa e munita di quattro cartucce di cui una camerata.

V.M., 61enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione abusiva di arma clandestina e relativo munizionamento.