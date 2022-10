NAPOLI. Ospedale del Mare: minaccia personale sanitario, denunciato.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per la segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, un uomo si era lamentato di non essere stato registrato nella lista d’attesa ed aveva minacciato due infermieri pretendendo di essere subito visitato.

Un 48enne napoletano è stato denunciato per violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale.