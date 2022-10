TORRE ANNUNZIATA. Le forze dell’ordine presidiano il territorio

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata in prossimità di Palazzo Fienga ed in particolare nelle vie Bertone, Castello e Vittime Innocenti di Camorra.

Nel corso dell’attività sono state identificate 104 persone, di cui 41 con precedenti di polizia, controllati 67 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo e tre a sequestro amministrativo; inoltre, sono state contestate cinque violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché revocata, mancanza dei documenti di circolazione e per mancata copertura assicurativa.