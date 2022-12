NAPOLI . Emesse 25 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti al clan Mazzarella

Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, si comunica che nella mattinata odierna presso il Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, che la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di BARATTOLO Enzo1, BILOTTI Alessandro, CAPPUCCIO Gennaro, CECERO Francesco, D’ANDREA Antonio, DE FILIPPIS Pietro, FERRAIUOLO Massimo, FERRAIUOLO Salvatore, GAROFALO Ciro, GEMEI Gaetano, LIGUORI Rosaria, LUCCI Vincenzo , MANZI Antonio,

MICILLO Marco , NISI Leonard, RICCIARDI Salvatore, ROMANIELLO Giovanna, SALVIA Pasquale, TUBELLI Antonio, VIRENTE Alberto, VIRENTI Antonietta e gli arresti domiciliari nei confronti di DELLA PORTA Gaetano, PRESTIERI Ciro, RICCIO Daniele, VIRENTE Maurizio.

Gli indagati sono stati ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto intranei al clan Mazzarella, in particolare all’articolazione operante nelle zone di Forcella e Maddalena, nonché di numerosi episodi estorsivi e per detenzione e porto di arma da sparo, tutti aggravati dal metodo mafioso, avendo commesso il fatto avvalendosi della forza d’intimidazione derivante dall’appartenenza all’associazione camorristica denominata clan MAZZARELLA.