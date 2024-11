Furto alla Scuola di Roccarainola: La Solidarietà del Sindaco verso la Comunità Scolastica dell’Istituto San Giovanni 1

Un’ondata di indignazione ha scosso la comunità di Roccarainola in seguito al recente furto subito dall’Istituto San Giovanni 1. In questo difficile momento, il Sindaco ha voluto esprimere la sua più profonda vicinanza alla comunità scolastica, includendo il Dirigente, il personale docente e ATA, le famiglie, ma soprattutto gli studenti, direttamente colpiti da un atto definito “ignobile”.

“È difficile trovare le parole giuste per esprimere l’indignazione e la delusione che provo di fronte a un atto così ignobile,” ha dichiarato il Sindaco. “La scuola rappresenta uno spazio sacro, un luogo sicuro dedicato all’apprendimento, dove i nostri giovani dovrebbero sentirsi protetti e incoraggiati a crescere. Questo furto non solo colpisce beni materiali, ma mina anche i valori fondamentali che la scuola rappresenta e cerca di trasmettere.”

Il Sindaco ha inoltre sottolineato come il furto sia un’offesa nei confronti di chi ogni giorno lavora per garantire un’istruzione di qualità agli studenti, impegnandosi con dedizione e professionalità. Tuttavia, da questa situazione critica può nascere una nuova forza: l’evento ha richiamato l’intera comunità ad unirsi in uno spirito di resistenza e solidarietà. “Questo episodio riprovevole sarà un’opportunità per fortificare ancora di più il legame tra tutti coloro che credono nell’importanza dell’istruzione,” ha aggiunto il Sindaco.

La comunità di Roccarainola si è mobilitata per sostenere la scuola e contrastare le conseguenze di questo atto. Secondo il Sindaco, solo tramite una risposta compatta e solidale si può sperare di superare momenti difficili come questo. “Gli atti vandalici non devono avere il potere di piegare la parte sana del nostro territorio: solo così possiamo costruire un muro di protezione intorno alle nostre scuole,” ha concluso, rinnovando l’impegno dell’amministrazione a sostenere l’istruzione e la sicurezza delle scuole locali.

La speranza è che questo episodio porti a un rafforzamento della comunità, unendola nella comune determinazione a proteggere gli spazi dedicati alla formazione dei più giovani, per assicurare loro un futuro migliore e sicuro.