Napoli, assalti ai bancomat senza sosta: due colpi falliti nella notte

Continuano senza sosta gli assalti ai bancomat nella provincia di Napoli. Nella notte tra domenica e lunedì, due colpi sono stati messi a segno, entrambi falliti.

Il primo episodio è avvenuto nel quartiere Barra, in via Domenico Minichino 14, dove un gruppo di malviventi ha fatto esplodere lo sportello del bancomat nel tentativo di estrarre le cassette contenenti il denaro. Il colpo però non ha avuto successo e, fortunatamente, non ci sono stati feriti. Delusi dall’esito, i rapinatori sono fuggiti a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta rubata, dopo aver forzato alcune auto in sosta per bloccare la strada alle forze dell’ordine e cosparso la carreggiata di chiodi.

Intorno alle 4.30, il gruppo ha tentato un secondo colpo in via XX Settembre a San Giuseppe Vesuviano, danneggiando la vetrata di una banca nel tentativo di portare via l’intero ATM. Anche in questo caso l’operazione è fallita e i malviventi si sono dati alla fuga, abbandonando l’auto sul posto, ora sequestrata dai carabinieri che proseguono le ricerche.

Negli ultimi giorni gli attentati ai bancomat nell’area metropolitana di Napoli stanno crescendo. Solo nell’ultimo mese si sono registrati episodi simili, come l’assalto con esplosivo ad Agerola, avvenuto pochi giorni fa su un ATM in viale della Vittoria. Proprio quel tentativo fallito ha permesso alle forze dell’ordine di individuare e arrestare i componenti di una banda con base a San Gennaro Vesuviano.