AVELLA. La scomparsa di Stefano Lippiello: il ricordo commosso dell’amico Giuseppe Restaino

Profondo dolore e commozione per la scomparsa improvvisa di Stefano Lippiello, morto all’età di 76 anni lo scorso 13 maggio a Rajec (Repubblica Ceca). Originario di Baiano, da molti anni viveva nella Repubblica Ceca, dove aveva costruito la sua famiglia e la propria vita lavorativa. Quando però tornava in Italia, soggiornava ad Avella, luogo che continuava a sentire come casa e dove ritrovava gli amici di sempre e gli affetti più cari.

A ricordarlo con grande emozione è soprattutto l’amico fraterno Giuseppe Restaino, devastato dalla notizia ricevuta direttamente dalla moglie di Stefano. Un legame autentico e profondo quello tra i due, nato tanti anni fa e rimasto intatto nonostante la distanza e il trascorrere del tempo.

Ogni ritorno di Stefano in Irpinia era scandito da incontri immancabili con Giuseppe. Le loro giornate trascorrevano tra lunghe chiacchierate, ricordi condivisi e la gioia di ritrovarsi come se il tempo non fosse mai passato. Insieme avevano vissuto anche numerosi viaggi, esperienze che avevano consolidato ulteriormente un’amicizia sincera, fatta di affetto, rispetto reciproco e presenza costante nei momenti importanti della vita.

Stefano Lippiello viene ricordato come una persona dal cuore grande, generosa, sempre pronta al dialogo e profondamente legata alle proprie radici. Nonostante la vita lontano dall’Italia, non aveva mai perso il contatto con la sua terra e con le persone a cui voleva bene. Chi lo conosceva ne apprezzava il carattere solare, la disponibilità e quella semplicità autentica che riusciva a lasciare un segno in chiunque gli fosse vicino.

Tra le sue più grandi passioni c’era il calcio e soprattutto il Napoli, squadra che seguiva con amore e trasporto. Era un tifosissimo azzurro: le partite del Napoli rappresentavano per lui momenti di entusiasmo e partecipazione vissuti sempre con grande passione, come una vera fede calcistica che lo accompagnava ovunque.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente quanti gli hanno voluto bene. Per Giuseppe Restaino il dolore è immenso: perde un amico di una vita, un compagno di viaggio e di esperienze, una presenza importante con cui aveva condiviso momenti indimenticabili.

In queste ore tanti messaggi di cordoglio stanno raggiungendo la famiglia, la moglie Hana, la figlia Hedvika, il figlio Antonio e tutti i parenti. Resta il ricordo di un uomo buono, legato alla famiglia, alle amicizie sincere e alla sua terra, che continuerà a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto e amato.

Commoventi le parole con cui Giuseppe Restaino ha voluto salutare per l’ultima volta il suo amico di sempre:

“Ciao, cumpariello, ci vedremo. Ciao, cumpariello, mi mancherai.”