Striscia la Notizia tra Caserta e Napoli: svelato il mercato degli “squaglia-Rolex”

Caserta e Napoli finiscono al centro di un servizio di Striscia la Notizia. Questa sera il tg satirico di Canale 5 manderà in onda un’inchiesta firmata dall’inviato Luca Abete, dedicata al mercato nero degli orologi di lusso e alle sue ramificazioni tra il Casertano e il Napoletano.

Il servizio punta l’attenzione su un business illecito altamente redditizio, alimentato da furti e rapine e da una rete di ricettazione ben organizzata. Secondo i dati richiamati nell’inchiesta, negli ultimi trent’anni sarebbero circa 80mila gli orologi di lusso sottratti nel mondo, per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari. Un fenomeno che, stando a quanto ricostruito, avrebbe assunto dimensioni strutturate, colpendo turisti, commercianti e privati cittadini, talvolta con modalità violente.

Nel servizio viene documentata l’esistenza di una rete di rivenditori senza scrupoli operativa tra le province di Caserta e Napoli. Non si tratterebbe soltanto di semplice ricettazione: secondo quanto mostrato, verrebbero adottate strategie mirate a rendere irrintracciabile la refurtiva.

Tra le tecniche più diffuse ci sarebbe lo smembramento degli orologi. I singoli componenti – quadranti, casse, bracciali e movimenti – verrebbero immessi nel mercato parallelo dei ricambi, dove i pezzi originali sono molto richiesti e rivenduti a prezzi elevati. In questo modo l’orologio, privato della sua integrità, diventerebbe di fatto impossibile da tracciare.

Particolarmente inquietante, secondo il racconto del servizio, il fenomeno dei cosiddetti “squaglia-Rolex”: soggetti che distruggerebbero completamente gli orologi, soprattutto quelli in oro, fondendoli per rivendere il metallo prezioso a peso. Un’operazione che garantirebbe guadagni immediati e che cancellerebbe definitivamente ogni elemento identificativo.

L’inchiesta non sarebbe stata priva di tensioni. Durante le riprese, il team di Striscia si sarebbe trovato di fronte a reazioni aggressive nel tentativo di documentare i presunti passaggi illeciti, a dimostrazione degli interessi economici in gioco.

Il servizio andrà in onda questa sera, riportando l’attenzione su un traffico che intreccia criminalità predatoria, ricettazione e commercio illecito di metalli preziosi, con evidenti ricadute sul piano della sicurezza e della legalità.