Salerno, sequestrate 18 tonnellate di olio d’oliva falso “extravergine”

Un container contenente oltre 18 tonnellate di olio d’oliva è stato sequestrato nel porto di Salerno perché dichiarato falsamente come “extravergine”. L’operazione è stata condotta dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, insieme ai militari del gruppo della Guardia di Finanza e al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli locale.

Il controllo rientra nel monitoraggio dei flussi di import-export di olio d’oliva promosso dalla Cabina di regia del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Il valore stimato del carico sequestrato è di circa 80mila euro.

Denunciato alla Procura della Repubblica il titolare di una ditta olearia abruzzese, accusato di frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e falsità ideologica commessa mediante induzione in errore del pubblico ufficiale.

Le indagini, avviate grazie all’attivazione del “profilo di rischio” sul carico destinato all’estero, in Canada, hanno confermato tramite analisi di laboratorio che l’olio, etichettato e fatturato come extravergine, era in realtà olio vergine.