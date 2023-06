NAPOLI. Arenaccia: sorpreso con la droga. Arrestato.

Ieri sera due agenti del Commissariato San Carlo Arena, liberi dal servizio, hanno notato in via Pietro Giannone un uomo a bordo di uno scooter cedere qualcosa ad una persona la quale si è poi allontanata facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti hanno inseguito l’uomo a bordo del motociclo e, giunti in via Generale Pinto, gli hanno intimato l’alt; lo stesso, vistosi raggiunto dagli operatori, ha ingerito alcuni involucri poco prima di essere bloccato e trovato in possesso di 120 euro; inoltre, nel vano sottosella, hanno rinvenuto tre dosi di cocaina del peso di circa 1,5 grammi.

A.P., 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.