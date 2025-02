MUGNANO DEL CARDINALE. Via Nazionale interdetta al traffico nei pressi del cimitero. Ecco cosa è successo

– Attimi di tensione questa mattina intorno alle 11:30 lungo la Strada Statale 7 bis, conosciuta come via Nazionale delle Puglie. Un autobus dell’Air ha preso improvvisamente fuoco poco dopo il cimitero di Mugnano, in direzione Avellino. Fortunatamente, il conducente, che viaggiava senza passeggeri a bordo a causa di un guasto precedente, è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l’intero mezzo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e la Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area. I Vigili del Fuoco di Avellino hanno lavorato per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona, mentre il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Le autorità hanno disposto deviazioni per gli automobilisti: chi viaggia in direzione Avellino è invitato a prendere l’autostrada A16, mentre chi proviene da Avellino deve uscire a Baiano. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti, con disagi per pendolari e residenti della zona.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che possa essere stato provocato da un problema meccanico. Fortunatamente, non si registrano feriti. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine per monitorare la situazione e ripristinare al più presto la normale viabilità.