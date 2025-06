Mugnano del Cardinale, transennata l’area attorno al grande albero in Piazza Cardinale: intervento dei vigili per motivi di sicurezza

MUGNANO DEL CARDINALE — Nella giornata odierna, gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti in Piazza Csrdinale o padre Pio, transennando l’area circostante al grande albero monumentale che si trova accanto alla statua di San Pio.

Con l’apposizione di nastro bianco e rosso, i vigili hanno temporaneamente vietato l’accesso diretto alla base dell’albero e allo spazio immediatamente adiacente. Una misura precauzionale che si è resa necessaria per motivi di sicurezza: secondo quanto appreso, sarebbero state segnalate possibili criticità strutturali su alcuni rami o sulla stabilità complessiva dell’albero.

In attesa di ulteriori verifiche da parte di tecnici specializzati, l’Amministrazione comunale — in collaborazione con la Polizia Municipale — ha deciso di delimitare l’area per tutelare l’incolumità dei cittadini e dei numerosi visitatori che quotidianamente frequentano la piazza, soprattutto in prossimità della statua dedicata a San Pio, spesso meta di devozione. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione e a rispettare il divieto di avvicinamento alla zona transennata.