Sant’Anastasia, applausi per la manifestazione finale del progetto “Lettura e Scrittura Creativa” al Primo Istituto Comprensivo

Grande partecipazione e coinvolgimento emotivo al plesso di Corso Umberto I del Primo Istituto Comprensivo “Ten. M. de Rosa” di Sant’Anastasia, dove si è svolta la manifestazione conclusiva del progetto “Lettura e Scrittura Creativa”. Un’iniziativa che ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria, impegnati in un percorso educativo pensato per stimolare l’immaginazione, migliorare le competenze linguistiche e coltivare il piacere della lettura.

Durante l’evento, i bambini hanno presentato i propri elaborati originali: racconti, poesie e testi creativi frutto di un lungo lavoro svolto con le insegnanti, che con dedizione hanno guidato i piccoli autori alla scoperta della parola scritta come strumento di espressione, conoscenza e libertà.

A fare visita alla scuola anche il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, che ha voluto esprimere pubblicamente il suo apprezzamento:

«Un bambino che legge sarà un adulto che pensa. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di scuola che semina cultura e responsabilità. Ringrazio la dirigente scolastica e tutto il corpo docente per l’impegno profuso nel promuovere la lettura come strumento di crescita personale e collettiva».

Il progetto si inserisce in un più ampio percorso educativo volto a valorizzare le competenze espressive degli alunni, promuovendo il pensiero critico e il dialogo tra pari. La manifestazione finale ha rappresentato non solo la conclusione di un’attività didattica, ma soprattutto un’occasione per celebrare la voce dei bambini e la centralità della scuola come luogo di creatività e formazione.