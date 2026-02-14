Mugnano del Cardinale, tentato furto nella notte alla farmacia

Tentato furto nella notte ai danni della farmacia di Mugnano del Cardinale. Ignoti hanno cercato di introdursi all’interno dell’attività da un accesso secondario, senza però riuscire a entrare per cause ancora in corso di accertamento.

Nel corso del tentativo, i malviventi hanno anche provato a disattivare l’illuminazione pubblica della zona, intervenendo su un lampione con il probabile obiettivo di impedire il funzionamento delle telecamere di sorveglianza e agire senza essere ripresi. Anche questo tentativo, tuttavia, non è andato a buon fine.

L’accaduto è stato scoperto soltanto questa mattina, quando i proprietari si sono accorti dei segni del tentato colpo e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi del caso. Non è stato rubato nulla e sono attualmente in corso le indagini per risalire ai responsabili.