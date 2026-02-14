Campania, prorogata l’allerta meteo: maltempo con piogge e temporali fino a domani

CALA il livello di allerta, da arancione a giallo, ma il maltempo resta protagonista in Campania per le prossime ore. La Protezione Civile regionale ha deciso di prorogare l’allerta meteo fino alle 18 di domenica 15 febbraio, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, mantenendo condizioni di attenzione in diverse zone della regione.

L’allerta è stata aggiornata in giallo sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole e area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Permane il livello di allerta meteo giallo anche nelle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento). Sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale e di moderata intensità.

Dal punto di vista del rischio atteso, le condizioni meteorologiche potrebbero determinare ruscellamenti superficiali, coinvolgimento di locali interrati e a pian terreno per allagamenti, scorrimento d’acqua sulle strade, rigurgiti dei sistemi di smaltimento e possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con allagamenti delle aree limitrofe. Non sono esclusi fenomeni di caduta massi o frane nei territori con fragilità idrogeologica, soprattutto in seguito alla saturazione dei suoli.

La Protezione Civile raccomanda ai Comuni delle zone interessate di adottare tutte le misure, sia strutturali che non strutturali, per prevenire, contrastare e mitigare gli effetti dei fenomeni previsti.

In considerazione dell’allerta meteo, il Comune di Napoli ha disposto per domani la chiusura dei parchi cittadini e l’interdizione dell’accesso alle spiagge pubbliche e al pontile Nord di Bagnoli.

La situazione resta in evoluzione, con condizioni atmosferiche che richiedono attenzione da parte dei cittadini e delle istituzioni.