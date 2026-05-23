Quadrelle sceglie il nuovo sindaco: sfida tra Nicola Guerriero e Carmine Isola. Lunedì diretta spoglio

BINews ha seguito con grande attenzione la campagna elettorale per le amministrative di Quadrelle, che domani e lunedì porteranno cittadini alle urne per scegliere il successore del sindaco uscente Simone Rozza. Quest’ultimo, infatti, ha deciso di ricandidarsi a consigliere, lasciando il testimone all’assessore della sua giunta Nicola Guerriero.

Sono due le liste in campo. Da una parte “Quadrelle Civica”, espressione dell’amministrazione uscente e guidata proprio da Nicola Guerriero, volto storico della politica locale. Durante il confronto pubblico, Guerriero ha ricordato i suoi oltre trent’anni di impegno amministrativo al servizio della comunità quadrellese.

Dall’altra parte c’è Carmine Isola, volto nuovo della politica cittadina ma appartenente a una famiglia già nota nella storia amministrativa del paese. Suo padre, Salvatore Isola, è stato infatti sindaco di Quadrelle negli anni Ottanta.

Nel corso della campagna elettorale, BI News ha cercato di garantire spazio e voce a tutti i protagonisti, mantenendo sempre una linea imparziale e aperta a chiunque abbia voluto intervenire o confrontarsi pubblicamente.

L’ultimo appuntamento con questa tornata elettorale sarà lunedì pomeriggio, quando intorno alle ore 15 BI News tornerà in diretta Facebook per seguire lo spoglio delle schede e raccontare in tempo reale ai cittadini chi sarà il nuovo sindaco di Quadrelle per il prossimo quinquennio.