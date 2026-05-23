Solofra, una mostra dedicata alle Gioie e ai Dolori di Maria chiude il mese mariano 2026

A conclusione del mese mariano 2026, nella sede dell’Azione Cattolica di Solofra in via Gregorio Ronca, domenica mattina apre, col vernissage alle ore 11,00, la mostra dedicata alle Gioie e dolori di Maria di Nazareth.

È un’esposizione di quattordici tavole che nasce dal desiderio di raccontare Maria non solo come figura teologica, ma come presenza interiore, simbolo della coscienza che attraversa il tempo.

Lei è segno della tenerezza che regge l’universo: cammina nella luce e nel buio, sorride e piange, si fa grembo, voce, custodia.

Il prof. Russo presentando la mostra afferma: “Questi disegni sono un invito a meditare con gli occhi, a pregare con lo sguardo e a ritrovare, nell’intimo di ogni scena, una corrispondenza segreta con la nostra umanità ferita e splendente. Le sette gioie e i sette dolori formano un ciclo nel quale lo sguardo non si ferma né sul pianto né sull’estasi, ma su una profonda quiete spirituale: Maria non è più solo madre di Cristo, bensì madre della fede. E nel suo cuore, trasfigurato, gioia e dolore non sono più opposti, ma un’unica fiamma luminosa. Ogni immagine – continua Russo – è accompagnata dal testo sacro, un modesto frammento poetico, e da una visione grafico-pittorica che fonde il gesto con il pensiero, la linea con il mistero.”

La mostra, dopo l’inaugurazione di domenica mattina continuerà per tutta la settimana, fino dal 31 di questo mese.

L’orario di apertura è dalle 19,00 alle 22,00.