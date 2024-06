Montoro (Av): Assalto al Presidio Asl di Torchiati . Fatti incresciosi da telefim “nuova Gomorra”

Non sembra proprio trovare pace il centro Asl di Montoro sito nella frazione di Torchiati dove questa notte balordi, o ritenuti tali, hanno messo a segno l’ennesimo atto di vandalismo, di sfregio alla struttura medica. Frantumate le vetrine dell’ entrata con danni accettarti in qualche decina di migliaia di euro. Una struttura non esente da fatti incresciosi, da fatti delinquenziali che si ripetono ciclicamente come in una rassegnata frequenza, dove ormai gli atti di danneggiamento sono all’ ordine del giorno e ciclici . Già pochissimi mesi fa l’ entrata fu preda prima di imbrattamenti , di inconsulte scritte, “graffiti neri” di ogni genere con qualche mese dopo , una grande quantità di sterco fatto rinvenire dinanzi all’ ingresso . Ora la ciliegina sulla torta con vetrate divelte , vandalizzate come ben si osserva e fosse una scena da telefilm di Gomorra. Una misura diremo ormai colma visto che oltre alla dignità del pubblico Presidio stesso, c’è da salvaguardare, la dignità di ogni operatore sanitario che ivi lavora . Questo ovviamente è delegato a chi ha o dovrebbe avere responsabilità in materia. Da . Bio