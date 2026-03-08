Avella, “Café Concert” a Palazzo Baronale: musica e atmosfera d’altri tempi con il Trio Napolimalìa

Un viaggio musicale tra eleganza e tradizione è in programma domenica 15 marzo alle ore 18:00 ad Avella, nella suggestiva Sala Alvarez del Palazzo Baronale, dove andrà in scena il “Café Concert” con il Trio Napolimalìa.

L’evento promette di offrire al pubblico un pomeriggio di grande musica, ispirato all’atmosfera raffinata dei celebri caffè concerto europei, luoghi storici di incontro tra arte, cultura e spettacolo.

Protagonisti della serata saranno tre artisti di grande sensibilità musicale:

Roberta Andalò , soprano

Rossana De Rogatis , flauto

Alessandro Petrosino, chitarra

Il trio proporrà un repertorio capace di intrecciare sonorità classiche e suggestioni della tradizione musicale partenopea, creando un dialogo armonioso tra voce, flauto e chitarra.

L’iniziativa rientra nel programma di eventi culturali promossi sul territorio con il patrocinio morale del Comune di Avella e la collaborazione di diverse realtà associative, tra cui MIA Avella – Museo Immersivo e Archeologico e La Parthenope Corde Ensemble, impegnate nella valorizzazione del patrimonio artistico e musicale.

Il concerto si terrà nella splendida cornice storica del Palazzo Baronale di Avella, uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina, che sempre più spesso ospita iniziative dedicate alla musica, all’arte e alla valorizzazione del territorio.

L’ingresso è previsto con contributo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3409003565 e 3339880661, oppure scrivere all’indirizzo email [email protected].

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica dal vivo e per chi desidera trascorrere una serata all’insegna della cultura e della bellezza nel cuore storico di Avella.