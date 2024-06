MONTEMARANO. Domani funerali del piccolo Domenico Galluccio, lutto cittadino

Montemarano e tutta l’Irpinia sono sconvolte da una tragedia che ha colpito la comunità in modo profondo e inaspettato. Un bambino di otto anni, non ancora compiuti, ha perso la vita in un incidente domestico che ha gettato nello sconforto più profondo i genitori, Anna e Vincenzo, e l’intera popolazione.

Il dramma si è consumato mentre il piccolo stava giocando nel giardino di casa. Un pesante tavolo taglialamiere di ferro è improvvisamente crollato, schiacciandolo e causando ferite mortali. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando incredulità e dolore tra i residenti.

Il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, ha proclamato una giornata di lutto cittadino per domani, 28 giugno, in coincidenza con il giorno dei funerali. In segno di rispetto e solidarietà verso la famiglia colpita da questa immane tragedia, il concerto di Povia, previsto per la stessa giornata, è stato annullato. Inoltre, i festeggiamenti in onore dei santi Giovanni e Paolo sono stati sospesi.

La comunità si stringe intorno ai genitori del bambino, partecipando al loro dolore e manifestando il proprio sostegno in questo momento di grande sofferenza. La giornata di lutto sarà un’occasione per riflettere sulla fragilità della vita e per mostrare la vicinanza a chi sta attraversando una prova così difficile.