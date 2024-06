Manifestazione a Baiano domenica 30 giugno contro la chiusura della Circumvesuviana

Domenica 30 giugno 2024, alle ore 11, la piazza Francesco Napolitano di Baiano ospiterà una manifestazione organizzata dal Comitato Civico “Evitiamolo”. L’evento, nato per discutere con i cittadini della chiusura temporanea della tratta Baiano-Napoli della Circumvesuviana, rappresenta un’importante occasione di confronto e protesta.

La Circumvesuviana, conosciuta come la prima ferrovia privata d’Italia, ha una lunga storia di servizio ininterrotto. La tratta Baiano-Napoli, infatti, non si è mai fermata, eccezion fatta per un mese durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Questo dettaglio storico rende ancora più significativo il desiderio dei cittadini di mantenere aperta la linea ferroviaria, che rappresenta non solo un mezzo di trasporto, ma anche un pezzo di storia e identità locale.

La chiusura della tratta, prevista dal primo luglio fino a settembre per lavori di manutenzione, ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e i pendolari. La manifestazione di domenica vedrà la partecipazione di Salvatore Alaia, presidente del Comitato Civico “Evitiamolo”, e di Enzo Ciniglio, portavoce dei Pendolari, i quali interverranno per spiegare le ragioni della protesta e discutere delle possibili soluzioni alternative.