CIMIILE – MUGNANO DEL CARDINLE. Offerte Fotovoltaiche da Enel X di Fusco SRLS: Risparmio Sotto il Sole*

Sotto il sole del risparmio, il tuo impianto fotovoltaico ha prezzi eccezionali. Offriamo sopralluogo, progettazione, installazione standard e supporto per le pratiche Enel inclusi. Recupera il 50% della spesa con le detrazioni fiscali se acquisti entro il 31 dicembre 2024. Inoltre, approfitta della promozione di finanziamento a tasso zero in 120 rate, valida fino al 15 luglio.

Ecco le nostre offerte:

– Impianto fotovoltaico da 3,8 kW più accumulo da 5,8 kWh a soli 82,25 € mensili.

– Impianto fotovoltaico da 6 kW a 124,92 € mensili.

Visita i nostri punti vendita a Mugnano del Cardinale o a Cimitile, Partner Enel X.

Se sei cliente di Enel Energia, luce o gas, potrai avere Enel Fibra di Enel Energia a soli 19,90 euro.