Monteforte Irpino (AV) – Incendio in un deposito di casalinghi: indagini in corso

Monteforte Irpino – Paura nel pomeriggio di oggi in via Taverna Campanile, dove un incendio è divampato all’interno di un deposito che ospita materiale casalingo e prodotti per la pulizia. Le fiamme, alte e ben visibili anche a distanza, hanno rapidamente interessato gran parte della struttura, generando una densa colonna di fumo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Avellino, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. L’intervento ha richiesto diverse ore a causa della presenza di materiali facilmente infiammabili.

Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti. Tuttavia, i danni alla struttura sembrerebbero ingenti e saranno oggetto di una stima più precisa nelle prossime ore.

I Carabinieri della Compagnia di Baiano sono al lavoro per accertare l’origine del rogo. Non si esclude alcuna ipotesi: dai problemi di natura accidentale fino ad eventuali cause dolose. Gli inquirenti stanno acquisendo immagini da eventuali impianti di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando testimoni.

Restano ancora da chiarire diversi aspetti dell’accaduto, mentre la comunità locale guarda con apprensione all’evolversi della situazione.