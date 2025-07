NOLA – Incendio sulla collina di Sant’Angelo vicino alle abitazioni: operativo il sistema emergenziale.

Nola (NA), 25 luglio 2025 – Dalla prima parte del pomeriggio di oggi un violento incendio ha investito la collina di Sant’Angelo, situata a breve distanza dal centro abitato: le alte fiamme e la densa colonna di fumo sono immediatamente apparse minacciose, mettendo in allerta i residenti delle zone circostanti.nol

Intervenuti con urgenza, la Polizia Municipale di Nola e Casamarciano insieme ai Carabinieri di Nola oltre la protezione civile che hanno dispiegato diverse squadre per contrastare le fiamme, mentre i Carabinieri della locale Compagnia collaborano per la messa in sicurezza dell’area e il coordinamento delle procedure operative. Non si registrano feriti al momento.

L’incendio sta interessando prevalentemente vegetazione incolta, ma la vicinanza ad alcune abitazioni ha reso necessaria un’azione tempestiva anche in chiave preventiva.