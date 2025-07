Calcio. Al Memorial “Criscitiello” i Kit gara 2025-26 dell’U.S. Avellino

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che in occasione del Terzo Memorial “Sandro Criscitiello” e prima del fischio d’inizio della gara amichevole contro la Lazio, previsto per le 20:30, allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone saranno svelati, al pubblico presente ed in diretta televisiva nazionale (Sportitalia, canale 60 DT), alle ore 19:30 i Kit Gara che verranno indossati dai calciatori biancoverdi nel corso della stagione 2025/2026.

Il club ricorda che è ancora possibile acquistare i biglietti online e presso tutti i rivenditori autorizzati del circuito Go2.

Per i tifosi biancoverdi è stato previsto il seguente itinerario con apposita area parcheggio riservata