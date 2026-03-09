MIRABELLA ECLANO E VALLE UFITA (AV) – CONTROLLI NEL FINE SETTIMANA TRA LOCALI PUBBLICI E TERRITORIO: CINQUE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI

La costante opera di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto verso ogni forma di “devianza” promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, non si arresta durante i giorni festivi. Aderendo alle linee programmatiche dettate dal Prefetto di Avellino in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati disposti mirati servizi che, durante il fine settimana appena trascorso, hanno interessato i comuni di Mirabella Eclano e della Valle Ufita.

Numerose pattuglie della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano hanno concentrato la propria azione in special modo sui luoghi di ritrovo, eseguendo accurati controlli sia nei pressi dei locali pubblici che lungo le arterie di maggiore afflusso. All’esito del servizio sono state cinque le persone deferite in stato di libertà poiché inosservanti di disposizioni legislative anche di natura speciale.

Due cittadini di origine rumena sono stati intercettati a bordo di un furgone carico di rifiuti speciali e non, che stavano raccogliendo e trasportando in assenza di qualsiasi autorizzazione. Oltre alle salate sanzioni pecuniarie, per entrambi è scattata la denuncia poiché inottemperanti al foglio di via obbligatorio dal comune di Mirabella Eclano, già emesso nei loro confronti. Un 20enne di Avellino è stato trovato in possesso di un grosso coltello a serramanico che occultava sulla propria persona. Per lui, già avvisato orale, oltre alla denuncia è scattata la proposta di foglio di via obbligatorio, in attesa di ulteriori accertamenti sulla sua posizione.

Un 50enne di Frigento, fermato durante uno dei numerosi posti di controllo, è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico pari a quasi 3 g/l, sintomatico di una concentrazione di alcool estremamente alta ed altrettanto pericolosa per tutti gli utenti della strada. Per l’incauto conducente è scattato l’immediato ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo.

Medesima sorte è toccata all’autovettura di un 40enne di origini bulgare controllato a Gesualdo e deferito alla competente Autorità giudiziaria per guida senza patente, poiché mai conseguita. Un altro giovanissimo di Fontanarosa, infine, è stato segnalato alla Prefettura di Avellino quale assuntore di sostanze stupefacenti poiché, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di alcuni “spinelli” già confezionati.

L’attenzione dell’Arma irpina non si è limitata ai soli luoghi di ritrovo, poiché resta alta la guardia contro ogni fenomeno criminale capace di mettere a repentaglio l’ambiente e la pubblica incolumità. In uno dei controlli “su strada” che sistematicamente vengono svolti unitamente al Gruppo Carabinieri Forestali di Avellino, è stata individuata un’area dove sono stati abbandonati rifiuti probabilmente contenenti amianto.

La circostanza non è sfuggita ai militari, che hanno immediatamente intimato all’ente proprietario dell’area di procedere alla bonifica della stessa. Sono in corso le indagini volte a individuare i responsabili di un gesto potenzialmente foriero di gravi conseguenze. Come più volte ribadito anche dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, quello della tutela dell’ambiente rappresenta, in Irpinia, un tema cruciale, intorno al quale possono muoversi anche dinamiche criminali occulte.