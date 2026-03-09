Avella, interruzione programmata dell’energia elettrica mercoledì 11 marzo in alcune strade.

AVELLA — Il Comune informa la cittadinanza che e-distribuzione ha comunicato una temporanea interruzione dell’energia elettrica necessaria per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione sugli impianti della rete.

L’interruzione è programmata per mercoledì 11 marzo 2026, nella fascia oraria dalle ore 14:30 alle ore 20:00.

Secondo quanto comunicato, il disservizio interesserà alcune strade del territorio comunale. In particolare le vie coinvolte sono:

Via Fusaro ai civici 33, 39, 47, 300 e numeri senza civico relativi a depositi e cancelli

Via Mulino ai civici 30, 2, dal 40 al 40A e numeri senza civico relativi a depositi

Via Mola ai numeri senza civico relativi a depositi

Via Patricciano ai numeri senza civico

Via Mulino Gipa ai numeri senza civico

L’interruzione del servizio riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione.

L’amministrazione comunale invita i cittadini residenti nelle zone interessate a prendere le opportune precauzioni durante la fascia oraria indicata, ricordando che gli interventi sono finalizzati al miglioramento e alla sicurezza della rete elettrica.