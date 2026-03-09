Bellizzi Irpino, “Primavera con le Erbe”: una giornata alla scoperta della natura e delle erbe spontanee

BELLIZZI IRPINO — Una giornata dedicata alla natura, alla tradizione e alla riscoperta dei saperi antichi. È questo lo spirito dell’iniziativa “Primavera con le Erbe”, organizzata dall’Associazione Culturale Panta Rei, in programma domenica 22 marzo 2026 alle ore 10:00 presso la Casa delle Libertà di Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino.

L’evento sarà guidato da Sabato Cardamone, esperto conoscitore delle erbe spontanee e delle tradizioni legate alla raccolta e all’utilizzo delle piante selvatiche. I partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva tra natura e conoscenza, alla scoperta delle erbe che crescono spontaneamente nei campi e nei sentieri del territorio irpino.

L’iniziativa vuole rappresentare non solo un momento di apprendimento, ma anche un’occasione per riscoprire il legame autentico tra uomo e natura. Durante l’incontro saranno illustrate le caratteristiche delle principali erbe selvatiche, i loro utilizzi in cucina e nella tradizione popolare, oltre alle modalità corrette di raccolta nel rispetto dell’ambiente.

“Primavera con le Erbe” si propone come un ritorno alla semplicità e ai ritmi naturali, invitando i partecipanti a riscoprire profumi, sapori e conoscenze che appartengono alla cultura contadina e alla memoria del territorio.

Un appuntamento pensato per chi ama la natura, il vivere lento e il contatto diretto con la terra, ma anche per chi desidera conoscere più da vicino il patrimonio botanico e gastronomico dell’Irpinia.

L’evento è aperto a tutti coloro che vogliono lasciarsi guidare in un percorso fatto di sentieri, racconti e tradizioni, per riscoprire quel linguaggio silenzioso della natura che spesso, nella frenesia quotidiana, rischiamo di dimenticare.