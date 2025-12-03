Avella celebra la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità: impegno costante per una comunità inclusiva

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, l’Amministrazione Comunale di Avella conferma il proprio impegno continuo per una comunità inclusiva, accessibile e attenta ai bisogni di tutte le persone.
L’Ente, da sempre sensibile al tema, ha istituito – già da tempo ormai – il Forum delle Disabilità, presieduto dal prof. Vincenzo Serpico, che rappresenta un punto di ascolto e confronto permanente con le famiglie e con le realtà del territorio.
Parallelamente, il Comune sta utilizzando le opportunità offerte dal PNRR per interventi strutturali significativi: in particolare, sono in corso lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nei principali siti culturali di Avella, con l’obiettivo di renderli pienamente fruibili a tutti.
Un’attenzione costante riguarda anche il mondo scolastico: l’Amministrazione ha recentemente deliberato l’attivazione del servizio di interpretariato in Lingua dei Segni (LIS), quale ulteriore strumento di supporto all’inclusione degli studenti con disabilità sensoriali.
Proprio oggi, 3 dicembre, alle ore 17:00, nell’ambito della Giornata Internazionale, si terrà presso l’Istituto Comprensivo “Pasquale Guerriero” il convegno di approfondimento “Oltre le Parole”, dedicato alla conoscenza e alla diffusione della Lingua dei Segni, cui parteciperà anche il Sindaco dott. Vincenzo Biancardi.
Un momento di dialogo e sensibilizzazione rivolto agli studenti, alle famiglie e alla comunità scolastica.
L’Amministrazione Comunale di Avella rinnova il proprio impegno a favore dell’inclusione, nella convinzione che una comunità realmente accogliente si costruisca attraverso scelte concrete, partecipazione e collaborazione.