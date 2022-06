Mariglianella: Sicurezza ambientale. Carabinieri forestali sequestrano officina abusiva

A Mariglianella i Carabinieri della stazione forestale di Marigliano, nell’ambito dei servizi volti alla sicurezza ambientale, hanno controllato un’officina meccanica del posto. I Carabinieri forestali hanno constatato che l’attività fosse completamente abusiva. Riscontrate diverse sanzioni sia penali che amministrative. Denunciato il titolare per scarico non autorizzato delle acque reflue, gestione illecita e abbandono di rifiuti. Il locale è stato sequestrato e per il titolare sanzioni pari a 10mila euro.

adsense – Responsive – Post Articolo